Минздрав Беларуси назвал примерную стоимость вакцинации для иностранцев

Минздрав Беларуси озвучил отдельные подробности ковидного турбизнеса, который белорусские власти замутили с выходом указа о безвизе для граждан 73 стран с целью вакцинации от коронавируса.

«Ориентировочная сумма за введение двух компонентов вакцины иностранным гражданам в Беларуси составит от 130 до 150 рублей», - говорится в комментарии ведомства.

Минздрав также сообщил, что уже определил 82 учреждения здравоохранения, в которых иностранцы смогут привиться вакциной.

«Прибыть в нашу страну граждане смогут через авиа, железнодорожное и наземное сообщение», - сказано в сообщении.

«Одно из условий - учет в электронной очереди. В течение двух суток после записи иностранца внесут в базу Погранкомитета. Только при условии действительных документов, отрицательного ПЦР и записи в очереди, человеку будет предоставлена возможность приезда в нашу страну. Для получения второго компонента механизм действий идентичный - в первую очередь, важно наличие электронной записи», - уточняется в комментарии.

Любопытна экономика предлагаемого властями синеокой ковидного туризма. Помимо 150 рублей за вакцину и расходов на ПЦР-тест у себя дома иностранцу придется дважды (два компонента) оплатить проезд в обе стороны, а также дважды оплатить проживание и питание. Где можно будет проживать приехавшим в синеокую ради вакцины иностранцам, до 15 июля скажет Совмин РБ.

Не менее любопытен и перечень из 73 стран, жители которых могут воспользоваться ковидным безвизом для посещения Беларуси: в него включены все станы Европы, США, Великобритания и другие развитые страны, в которых вакцина доступна бесплатно.