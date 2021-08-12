Последнее обновление: 12.08.2021 13:38

Лукашенко заверяет, что не введет принудительную вакцинации от коронавируса

Лукашенко сегодня заявил, что принудительной вакцинации от коронавируса в Беларуси быть не должно, при этом демонстрируя понимание того, что вакцина ослабляет протекание COVID-19 в случае заражения коронавирусом.

Единственная причина, которая останавливает пенсионера от объявления обязательной вакцинации, - это отсутствие в ближайшей перспективе необходимого количества вакцины.

"У нас, как и во всем мире, уже зафиксирован индийский штамм… Мы ждали и были к этому готовы… Сколько будет этих штаммов еще, и не только индийских, никто не знает. Поэтому много раз говорил и повторяю: главная задача в том числе и вакцинация… не обеспечивает полной безопасности, и это показывает ситуация в мире. Но то, что вакцина ослабит болезнь, если вдруг заразишься, это факт практически неоспоримый", - понимает Лукашенко.

"Но поскольку мы многого не знаем, я бы не хотел, чтобы мы сходили с ума, как это было во всем мире на первом этапе болезни. В связи с этим - никакой насильственной вакцинации. Категорически предупреждаю: не дай бог до меня дойдет информация, что кто-то кого-то принуждает, наклоняет и так далее. Знаете, что реакция с моей стороны будет немедленной и категоричной. Добровольная вакцинация! Хочет человек вакцинироваться – пусть вакцинируется, не хочет – не надо", - предупредил Лукашенко.

В тоже время, он отметил, что есть определенные группы людей, которых надо не заставлять, а попросить вакцинироваться.

"Думаю, врачей не надо убеждать в том, что надо вакцинироваться, что они работают с населением и так далее. Это просвещенные люди. И у нас среди врачей более всего вакцинированных - больше 70%. Есть еще некоторые категории людей, которые не только за себя отвечают, свое здоровье, на и за окружающих: продавцы, работники аптек, некоторые социальные службы. Но никто не имеет права никого принуждать. Попросите, убедите, у нас люди толковые. Никакой принудиловки!" - еще раз подчеркнул пенсионер.

И выдал на-гора порцию статистики, приправленной небольшой дозой оптимизма.

"В связи с тем, что мы действительно не давим на людей, как это произошло в Литве, и получили обратный эффект, две дозы у нас имеют больше одного миллиона… Одну – около двух миллионов человек имеют. Трудно сказать, много это или мало. Пока я не могу ни с чем сравнить. Разные научные статьи в авторитетных журналах пока не дают основания заявить, много это или мало", - заключил Лукашенко.

По данным Минздрава на утро 11 августа более 1,464 млн белорусов получили первую дозу вакцины, из них более 1,130 млн человек прошли полный курс вакцинации.

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