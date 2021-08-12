«Отечественная» вакцина станет доступной для белорусов только в 2023 году

Белорусская вакцина против коронавируса, которая по заверению чиновников уже проходит испытания на мелких животных, станет доступной для населения страны только в 2023 году.

Такую дату сегодня озвучил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, сообщает пресс-служба Минздрава РБ.

"Мы полагаем, что в первом полугодии 2023 года вакцина выйдет в гражданский оборот", - сказал Пиневич.

"Когда мы обговариваем тот или иной шаг, мы сразу оцениваем, каким образом он будет оцениваться в конце 2022 года", - добавил чиновник.