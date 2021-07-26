Беларусь планирует купить у Китая 1 млн. доз вакцины

Минздрав Беларуси ведет переговоры с властями Китая о закупке 1 млн. доз вакцины от коронавируса.

Об этом сообщил в эфире белорусского ТВ посол РБ в Китае Юрий Сенько.

«Мы надеемся, что в ближайшее время будет подписан контракт… думаю, уже к концу августа текущего года будет направлено около 1 млн доз вакцин», - сообщил Сенько, отметив что Китай готов представить синеокой «хорошие скидки».

Речь идет о вакцине компании Sinopharm. В первой половине 2021 года Китай безвозмездно направил в Беларусь 400 тыс. доз вакцин этой компании.

Сенько также сообщил о переговорах с тремя китайскими компаниями о производстве вакцины в Беларуси.

«Мы надеемся, что тоже в ближайшее время будет принято решение по производству вакцины совместно с Китаем на территории Республики Беларусь», - утверждает он.