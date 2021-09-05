Последнее обновление: 05.09.2021 11:05

В Беларусь доставлены 1,5 млн доз китайской вакцины против коронавируса

В Беларусь доставлена партия китайской вакцины против коронавируса, сообщил в минувшую субботу Минздрав.

«В состав груза вошли - 500 тыс. доз, которые китайская сторона предоставила Беларуси в качестве дружеской гуманитарной помощи, а также 1 миллион доз в рамках закупки», - говорится в сообщении.

«После проведения контроля качества в аккредитованной лаборатории вакцина поступит в организации здравоохранения», - также сказано в сообщении.

Ранее, на этой неделе Беларусь получила российскую вакцину «Спутник Лайт».

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