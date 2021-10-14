Лукашенко просит планету поделиться с ним вакциной

Лукашенко на встрече с директором Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Хансом Клюге заявил, что вакцина от коронавируса должна стать достоянием всего человечества.

"Я абсолютно поддерживаю ВОЗ и прежде всего ее руководство в том, что нельзя быть сегодня эгоистом и индивидуалистом. Я имею в виду страны, которые пытаются закрыться, объявить локдауны, которые, имея лекарства, не всегда вовремя и в нужном объеме поставляют их на рынок. Имея возможность производить средства индивидуальной защиты, не всегда делятся с другими странами. Особенно вакцинация. Вакцины должны стать достоянием всего человечества планеты. Это интернациональная болезнь", - заявил Лукашенко.

История про то, когда нет своей вакцины и денег на покупку чужой…