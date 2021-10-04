Минздрав РБ планирует проведение ревакцинации через 9-12 месяцев после первой прививки

Минздрав Беларуси намерен проводить ревакцинацию граждан через 9-12 месяцев после проведения вакцинации основной массы населения, но допускает и более ранее сроки проведения повторной прививки по просьбе граждан.

"Мы прописали в наших нормативных документах Минздрава, что ревакцинация будет через 9-12 месяцев после проведения полного курса вакцинации. Сегодня у нас основная масса населения еще не подошла к этому порогу", - сказала в эфире белорусского ТВ первый замминистра здравоохранения РБ Елена Богдан.

«Если люди обратятся с просьбой о ревакцинации, ее проведут обязательно", - заверила при этом Богдан.

Она также сказала, что "мы сейчас начинаем вакцинацию беременных женщин" китайской вакциной. Кроме того, началась активная вакцинация студентов российской вакциной «Спутник Лайт».

В свою очередь министр здравоохранения РБ Дмитрий Пиневич еще раз пообещал завезти в страну вакцины Pfizer и AstraZeneca. Однако, по его словам, прививки этими вакцинами будут платными.