Последнее обновление: 20.09.2021 11:17

Власти Беларуси на борьбу с коронавирусом в 21 году потратили уже около $300 млн.

Белорусские власти утверждают, что 8 месяцев 2021 года потратили на борьбу с коронавирусом, включая вакцинирование и дополнительные выплаты медперсоналу, около 762 млн. рублей.

Такую цифру в эфире белорусского ТВ озвучил вице-премьер Игорь Петришенко.

"На ликвидацию этих последствий в прошлом году было израсходовано 562 млн. рублей, по текущему году за 8 месяцев мы эту сумму превысили на 200 млн. рублей", - сказал Петришенко.

Он также сказал, что число полностью вакцинированных граждан достигло полутора миллиона человек.

"Более 1,8 млн. наших граждан привиты первым компонентом "Спутника V" и китайской вакцины "Синофарм", полтора миллиона наших граждан вакцинированы вторым компонентом", - сообщил Петришенко.

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