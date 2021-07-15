Инфляция вынудила Нацбанк РБ повысить ставку рефинансирования

Галопирующая инфляция на уровне 9,9% в июне и продиктованная санкциями валютная неопределенность вынудили Нацбанк РБ повысить ставку рефинансирования на 75 базисных пунктов с нынешних 8,5% до 9,25% годовых.

«С 21 июля 2021 года ставка рефинансирования составит 9,25 процента годовых, ставка по кредиту овернайт – 10,25 процента годовых, ставка по депозиту овернайт – 8,25 процента годовых», - сообщила пресс-служба Нацбанк РБ со ссылкой на решение Правления регулятора.

«Как ожидалось, в II квартале 2021 года продолжилось ускорение годового темпа роста потребительских цен, начавшееся в конце 2020 года. Вместе с тем интенсивность инфляционных процессов повысилась, что главным образом обусловлено более значимым проинфляционным внешним фоном. Рост цен на мировых рынках товаров (в том числе энергоресурсов, строительных материалов, продовольствия) усилился в результате расширения потребительского спроса на фоне сохраняющихся затруднений в производстве и логистике. При этом восстановление экономической активности в мире происходит более быстрыми темпами, чем ожидалось большинством международных экспертов», - говорится в комментарии регулятора.

Кроме того, Нацбанк называет дополнительным фактором, поддерживающим инфляцию, повышенные инфляционные ожидания экономических агентов.

«В то же время укрепление белорусского рубля в II квартале 2021 года, а также сохранение контроля за денежным предложением ограничивали инфляционные процессы внутри страны», - также сказано в комментарии.

Нацбанк прогнозирует, что по итогам III квартала годовая инфляция сохранится вблизи текущего уровня около 10%.

«В декабре 2021 года годовой прирост потребительских цен оценивается вблизи 9 процентов», - полагает регулятор, отмечая, что «инфляция в годовом выражении приблизится к уровню 6 процентов» лишь «к концу 2022 года».

Действия Нацбанк РБ в части регулирования инфляции через ставку ограничены требованием Лукашенко обеспечить экономику дешевыми кредитами. В этой связи повышение ставки на 75 базисных пунктов ничем не поможет ни экономике, ни финансовому рынку страны.

Последний раз Нацбанк РБ повышал ставку рефинансирования 21 апреля 2021 года с 7,75% до 8,5% годовых.