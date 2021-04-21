Ставка рефинансирования в Беларуси повышена до 8,5% годовых

Ставка рефинансирования в Беларуси с 21 апреля 2021 г повышена с 7,75% до 8,5% годовых. Соответствующее решение принято правлением Нацбанка по итогам заседания по денежно-кредитной политике 14 апреля 2021 г.

Одновременно ставка по кредиту овернайт повышена с 8,75% до 9,5% годовых, ставка по депозиту овернайт – с 6,75% до 7,5% годовых.

В комментарии Нацбанка по итогам заседания правления пояснялось, что решение о повышении ставки рефинансирования принято с учетом ряда внешних и внутренних факторов.

Позднее председатель правления Нацбанка Павел Каллаур отметил, что повышение ставки рефинансирования направлено на сдерживание инфляции.