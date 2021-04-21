Последнее обновление: 21.04.2021 14:26

Ставка рефинансирования в Беларуси повышена до 8,5% годовых

Ставка рефинансирования в Беларуси с 21 апреля 2021 г повышена с 7,75% до 8,5% годовых. Соответствующее решение принято правлением Нацбанка по итогам заседания по денежно-кредитной политике 14 апреля 2021 г.

Одновременно ставка по кредиту овернайт повышена с 8,75% до 9,5% годовых, ставка по депозиту овернайт – с 6,75% до 7,5% годовых.

В комментарии Нацбанка по итогам заседания правления пояснялось, что решение о повышении ставки рефинансирования принято с учетом ряда внешних и внутренних факторов.

Позднее председатель правления Нацбанка Павел Каллаур отметил, что повышение ставки рефинансирования направлено на сдерживание инфляции.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Март 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
22232425262728
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Апрель 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Финансы
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование