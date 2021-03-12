Нацбанк Беларуси сохранил отрицательный характер ставки рефинансирования

Нацбанк Беларуси по понятным причинам не рискнул хотя бы символически повысить ставку рефинансирования, сохранив ее на текущем уровне 7,75%.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора по итогам заседания правления НБ РБ.

«…ставка рефинансирования и процентные ставки по операциям регулирования ликвидности Национального банка сохраняются на прежнем уровне», - говорится в сообщении регулятора.

Поскольку, инфляция в Беларуси в феврале в годовом выражении ускорилась до 8,7%, то ставка рефинансирования на уровне 7,75% по сути является отрицательной.

Нацбанк Беларуси на месяц, с февраля на март, перенес решение по ставке, разрываясь между необходимостью повышения ставки и требованием Лукашенко обеспечивать госсектор дешевыми кредитами. За месяц, если что в стране и изменилось, так в худшую сторону. Главе НБ РБ Павлу Каллауру не удалось убедить руководство неофеодальной страны в необходимости повышения ставки.

Когда пройдет следующее заседание правления НБ РБ по вопросу ставки, никто, включая главу НБРБ, теперь уже не знает.

«Установленный на 2021 год график заседаний Правления Национального банка по вопросам денежно-кредитной политики отменяется. Вопросы изменения ставки рефинансирования и ставок по инструментам регулирования ликвидности банков будут рассматриваться по мере необходимости», - сказано в сообщении.

В принципе, при отрицательной с учетом уровня инфляции ставке и возможной скорой девальвации, какой «к херам» график? Ведь ставка нынче опять ничего не значит. Цивилизация (или поступательное движение к ней) на белорусском финансовом рынке просуществовала всего несколько лет и скоропостижно скончалась под давлением агрохунты.

«В целях ограничения инфляции … принят ряд решений, направленных на усиление контроля за приростом рублевой денежной базы и широкой денежной массы…», - говорится в сообщении регулятора.

Это бла-бла-бла на русский язык переводится как «перевод печатного станка на ручное управление».

Нацбанк Беларуси также сообщил, что постоянно доступные операции по поддержке и изъятию ликвидности приостанавливаются на неопределенное время, то есть до лучших времен (привет будущим внукам).

«Срок приостановления постоянно доступных операций по поддержке и изъятию ликвидности продлевается до принятия Правлением Национального банка решения об их возобновлении», - отмечается в сообщении.

Поддержка ликвидности банков будет осуществляться посредством проведения кредитных аукционов сроком до 7 дней в форме конкурса процентных ставок либо по объявленной процентной ставке, а также ежемесячных аукционов по предоставлению кредитов на срок 6 месяцев по объявленной процентной ставке.

«Объем предоставления ликвидности банкам будет определяться исходя из необходимости достижения операционной и промежуточной целей», - сказано в сообщении Нацбанка.

И да, традиционный, пусть и виртуальный, брифинг главы Нацбанка по итогам заседания правления отменен. По понятным причинам…