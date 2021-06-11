Нацбанк Беларуси может ужесточить монетарную политику, а может не ужесточить

Национальный банк Беларуси может принять решение об ужесточении монетарной политики в случае дальнейшего ускорения инфляции.

Об этом заявила начальник управления исследований и стратегического развития НБ РБ Наталья Мирончик, передает Интерфакс-Запад.

"Будут взвешиваться все риски - инфляционные и риски для роста. Это будет взвешенное, компромиссное решение. Оно не будет простым. Но если будут риски того, что инфляция в среднесрочном периоде сможет выйти за пределы нашего целевого ориентира (5% - ред.), естественно, монетарная политика будет ужесточена, чтобы не было давления на валютный рынок", - заявила Мирончик.

Ближайшее заседание правления регулятора по монетарной политике планируется в августе, сообщила она, добавив, что ключевое влияние на решение по монетарной политике будет зависеть от динамики обменного курса белорусского рубля.

"Здесь все будет зависеть от динамики обменного курса. Сейчас курс достаточно стабильный, даже немного укрепляется, поэтому он будет оказывать очень сильное дезинфляционное влияние. Как дальше будет развиваться ситуация с экспортом, наши торговые взаимоотношения с Россией, ситуация на валютном рынке ... Если не будет сильных шоков на валютном рынке, если курс будет стабильным и даже если будет укрепление, то это будет снижать инфляционные риски", - пояснила Мирончик.

На фоне разогнавшейся до 9,4% в мае 2021 года инфляции Нацбанк Беларуси пытается выглядеть этаким оплотом рыночной экономики, демонстративно игнорируя тот факт, что апрельское повышение ставки рефинансирования с 7,75% до 8,5%, а точнее величина, на которую повышена ставка, является исключительно политическим решением.

Таким же, политическим, будет и решение о дальнейшем повышении ставки рефинансирования в августе.

Международные эксперты и рейтинговые агентства уже давно в своих комментариях и аналитике в числе факторов, влияющих на экономическую и финансовую ситуацию в Беларуси, указывают такие факторы как вызванная протестами политическая нестабильность, отток вкладов из банковской системы и санкции, которые могут к августу наделать немало шороха в экономике синеокой, и еще много чего «запрещенного».

Отказ от упоминания этих факторов и их публичной оценки по причинам политкорректности и прочей целесообразности не добавляет солидности комментариям Нацбанка РБ. Не повышает к ним доверие и постоянная попытка представить текущую ситуацию в экономике страны в радужном свете, типа «у нас под контролем».

Ведь укрепление курса, о котором упомянула г-жа Мирончик, вызвано отнюдь не разящими экономическими успехами неофеодализма, способного лишь разворачивать самолеты в воздухе, а банальным укреплением российского рубля, к курсу которого де-факто привязан белорусский зайчик.