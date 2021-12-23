ЕАБР допускает повышение ставки рефинансирования в Беларуси до 10%

Эксперты Евразийского банка развития (ЕАБР) допускают повышение ставки рефинансирования в Беларуси с 9,2% до 10% годовых в первой половине 2022 года.

Об этом сообщил директор ЕАБР по Беларуси Владимир Ермолович, передает Интерфакс-Запад.

"Аналитики банка допускают дальнейшее увеличение расчетных величин стандартного риска, а также не исключают повышения ставки рефинансирования до 10% в первой половине следующего года", - сказал Ермолович.

По его словам, при условии ослабления инфляционного давления, обеспечения финансовой стабильности и отсутствия сильных шоков на валютном рынке ставка рефинансирования ближе к концу 2022 года может сложиться на уровне 9-9,5% годовых.

Он отметил, что в текущем году Нацбанк РБ воздействовал на процентные ставки по кредитам в большей степени через изменение РВСР, а не через изменение ставки рефинансирования. Так, в условиях ускорения инфляции ставка рефинансирования с начала года была повышена на 1,5 процентного пункта (п.п.) - до 9,25%. При этом ставки РВСР по рыночным кредитам населению выросли на 7,2 п.п., предприятиям - на 4 п.п.

"Это отразилось на ужесточении условий банковского кредитования и сдерживало кредитную активность - за десять месяцев 2021 года кредиты в белорусских рублях выросли на 5,7%, в том числе госсектору - на 14,5%, частному сектору - на 2,8%", - констатировал представитель ЕАБР.

С учетом цели НББ по снижению инфляции в 2022 году до 6% "в базовом сценарии аналитики ЕАБР исходят из того, что замедление инфляции в 2022 году и ее приближение к целевому уровню Национального банка предполагает поддержание сдерживающих условий рыночного кредитования".

Комментируя ускорение инфляции в Беларуси до 10,3% в ноябре в годовом выражении, Ермолович пояснил, что "внешними проинфляционными факторами стали удорожание продовольствия и других сырьевых товаров в мире, осложнения в глобальных транспортно-логистических цепях и ускорение инфляции в России".

Среди внутренних факторов Ермолович выделил снижение урожая, повышение инфляционных ожиданий населения и предприятий, а также увеличение ставки НДС. По его мнению, "пик инфляции, скорее всего, был пройден в октябре, когда она достигла 10,5% в годовом выражении - это был максимум с 2016 года".

По прогнозу ЕАБР, в течение 2022 года инфляция в Беларуси будет замедляться - до 7,4% по итогам следующего года в соответствии с базовым прогнозом. "Ключевыми факторами станут постепенная нормализация цепочек поставок, стабилизация цен на сырье в мире, замедление инфляции в России и сдержанная динамики внутреннего спроса в Беларуси. В свою очередь инфляционные ожидания населения и бизнеса в среднесрочной перспективе могут сохраняться на высоком уровне из-за неопределенности последствий западных санкций и рисков значимого ослабления белорусского рубля", - добавил Ермолович.

По прогнозу ЕАБР, ожидается постепенное ослабление белорусского рубля к доллару в среднесрочной перспективе, в 2022 году его средний курс оценивается на уровне Br2,65/$1. В качестве основных причин ослабления белорусского рубля он выделил уменьшение импульса для экспорта со стороны внешнего спроса, а также более высокую инфляцию в Беларуси по сравнению со странами - основными торговыми партнерами.

"Ограничивать масштаб снижения стоимости рубля может прогнозируемое сохранение сдержанного внутреннего спроса в Беларуси и, следовательно, импорта. Неопределенность прогноза остается высокой из-за сложности оценки потенциального влияния западных ограничений на белорусский экспорт, финансовые потоки и поведение домашних хозяйств", - добавил Ермолович.