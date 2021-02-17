Нацбанк Беларуси не смог в объявленный срок принять решение по ставке рефинансирования

Нацбанк Беларуси не знает, как быть со ставкой рефинансирования, следует из сообщения пресс-службы регулятора.

Сегодня в 12-00 Нацбанк должен был объявить свое решение по ставке, принятое в том числе и с учетом прошедшего недавно всенародного хурала. Однако…

«В настоящее время продолжается заседание Правления Национального банка Республики Беларусь по вопросам денежно-кредитной политики. В связи с этим пресс-релиз по итогам заседания будет опубликован на сайте Национального банка позже запланированного срока», - сообщила пресс-служба.

По этой причине на более поздний срок переносится и запланированный на 14 часов брифинг главы Нацбанка РБ Павла Каллаура.

С одной стороны, на фоне инфляции в 7,7% Нацбанк в нормальной стране обречен на повышение ставки рефинансирования с текущих 7,75% годовых.

Но поскольку синеокую и ее экономику назвать нормальной язык не поворачивается, есть и другая сторона, где Нацбанк вынужден прислушиваться к пожеланиям агрохунты и обеспечивать госпредприятия и госпрограммы дешевыми ресурсами, что означает де-факто запрет на повышение ставки.

Страна замерла и ждет денежно-кредитной развязки…