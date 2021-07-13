КГБ Беларуси назвало терроризмом брошенные в дом Гайдукевича коктейли Молотова

КГБ Беларуси возбудило уголовное дело по статье о терроризме в связи с попыткой поджога дома лидера ЛДПБ Олега Гайдукевича.

"Следственным управлением Комитета государственной безопасности Республики Беларусь 12.07.2021 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 289 Уголовного кодекса Республики Беларусь ("Акт терроризма"), по факту попытки поджога дома … Олега Гайдукевича", - говорится в сообщении.

Гайдукевич в эфире белорусского ТВ в воскресенье заявил, что в его дом ночью бросили три бутылки с зажигательной смесью, одна из них загорелась.