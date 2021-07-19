Макей надеется одолеть санкции продуманными многоплановыми ответами

Режим в Минске излучает уверенность в том, что спокойно переживет введенные цивилизованным миром санкции, поскольку сможет опереться на Россию, Китай, «да и другие страны».

Такое жизнеутверждающее заявление позволил себе глава МИД РБ Владимир Макей, открывая традиционную июльскую промывку мозгов послам и консулам Беларуси в других странах (семинар для руководителей посольств и консульств).

«… есть, на кого и на что опереться. Я имею в виду прежде всего наших стратегических партнеров - Россию, Китай, да и другие страны, а также имеющиеся наработки на традиционных рынках, уже подготовленные и разрабатываемые стратегии и планы по наращиванию нашего присутствия и освоению новых рынков и ниш", - сказал Макей, которого цитирует БелТА.

По его ловам, помогут режиму не только перечисленные опоры и подпорки, но и продуманные многоплановые ответы.

"Резко изменившаяся за последний год внешнеполитическая и экономическая среда создала для нашей страны новые вызовы, в первую очередь связанные с гибридной войной. Ведется финансово-экономическая война, развязанная Западом в отношении Беларуси, которая требует не только оперативных, но и продуманных многоплановых ответов на перспективу", - также сказал глава МИД РБ.

"Мы работаем сейчас над новой стратегией продвижения наших интересов в странах Азии, Африки, поэтому нам есть что доложить и о чем поговорить", - сказал министр.

Он порадовал участников семинара сообщением о том, что перед ними выступит Лукашенко