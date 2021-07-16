Совбез РБ: ЧП вводится не для репрессий, а ради защиты граждан от внешних ужасов

Совбез Беларуси заверил, что для введения чрезвычайного или военного положения в синеокой нет и предложил население принять очередной образец извращенной логики типа «Мы вас посадим за решетку ради вашей же безопасности».

«Нет сейчас оснований для введения чрезвычайного, тем более военного положения», - заявил в эфире в четверг в вечернем эфире белорусского зомбоящика замгоссекретаря Совбеза РБ Владимир Арчаков заявил.

Он также сказал, что не надо представлять чрезвычайное положение как "злобную втайне придуманную репрессивную машину, которая должна всех угнетать".

Арчаков утверждает, что всё наоборот: «Государство в данной ситуации берет на себя обязательства путем дополнительных усилий обеспечить максимальную безопасность общества от тех неблагоприятных факторов, которые возникнут, а их в мире превеликое множество".