Лукашенко объявил о начале террористической атаки на Беларусь

Лукашенко сегодня заявил о начале террористической атаки на Беларусь со стороны коллективного Запада.

"… наблюдается постоянное усиление наступательного потенциала Североатлантического альянса. В непосредственной близости от границ постоянно проводится череда учений натовских войск. Расширяется состав сил быстрого реагирования, активно ведется разведывательная деятельность. Началась террористическая атака на Беларусь", - заявил Лукашенко на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава.

"Коллективный Запад продолжает стремиться к установлению своей гегемонии и не отказывается от попыток лишить нас суверенитета и навязать внешнее управление. Почему нас? Потому что мы всегда были на их пути. Просто мы оказались не в то время и не в том месте, в котором бы им хотелось", - утверждает он.

«Мы не хотим воевать… Но мы не встанем на колени. Мы не можем сделать то, что они хотят. Мы защищаем себя, свои семьи, своих детей, свою землю. Мы больше ничего не хотим... Белорусская армия мобильная, достаточно хорошо оснащенная, способна противодействовать современным вызовам и угрозам. По крайней мере, мы можем нанести противнику неприемлемый ущерб», - пригрозил Лукашенко.

"Жесткую проверку на прочность мы все прошли летом - осенью прошлого года. И она показала, что созданная национальная система безопасности выдержала испытание. Люди в погонах, проявив мужество, стойкость, верность присяге и нашему народу, выстояли", - сказал он…