Последнее обновление: 25.06.2021 14:09

СК Беларуси объяснил домашний арест Протасевича

Белорусские власти устами Следственного комитета озвучили версию, почему Софье Сапеге и Роману Протасевичу была изменена мера пресечения на домашний арест.

«Обвиняемые дают последовательные признательные показания и в соответствии с законодательством они ранее обратились с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием. В ходатайстве они обязались оказывать содействие предварительному следствию в расследовании преступлений, изобличении соучастников, осуществлять все возможное для заглаживания вреда, причиненного преступлениями. Исходя из этого и после рассмотрения обращения обвиняемых об изменении меры пресечения следствие сочло возможным изменить ее на домашний арест», - говорится в официальном комментарии СК РБ.

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