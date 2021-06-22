Последнее обновление: 22.06.2021 17:48

Головченко признался, что власти уже давно готовились к санкциям

Премьер Беларуси заявил, что введенные ЕС санкции дискредитируют политику Евросоюза, и признался, что белорусские власти уже давно готовились к подобному повороту событий.

"Мы живем дальше, работаем. У нас достаточно резервов и ресурсов, мы давно готовы к этим условиям", - заявил Роман Головченко, которого цитирует БелТА.

Вместе с тем, он сказал, что декларировать санкции как миссию "ради белорусского народа по меньшей мере цинично и беспринципно».

«Только посмотрите, чем обосновываются санкции, которые вводятся против наших предприятий. Например, экономические санкции против ОАО "МАЗ" вводятся на основании того, что (Лукашенко) назвал его одним из ведущих машиностроительных предприятий, против ОАО "БЕЛАЗ" - так как (Лукашенко) назвал его национальным достоянием и брендом Беларуси. И поэтому эти предприятия заслуживают экономического наказания?" - возмутился премьер.

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