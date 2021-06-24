Последнее обновление: 24.06.2021 13:25

Генпрокуратура РБ: Насчет допроса Протасевича к нам из ЛНР официально не обращались

Генпрокурор Беларуси Андрей Швед заявил, что сепаратисты ЛНР по поводу следственных действий с Романом Протасевичем не обращались в Генпрокуратуру РБ.

Однако в ответе Шведа на соответствующий вопрос вызывает смущение одно слово - «официально».

"К нам официально никто не обращался", - сказал Андрей Швед, которого цитирует БелТА. А неофициально обращались?

Как сообщалось, сепаратисты ЛНР поблагодарили Лукашенко и силовые структуры Беларуси за возможность допросить Романа Протасевича на предмет его участия в отряде «Азов».

Сам Протасевич через своего адвоката также опровергает факт допроса.

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