Последнее обновление: 01.07.2021 17:30

Лукашенко заявил о «тающем» суверенитете Украины

Фактически преподнесший Кремлю на блюдечке с голубой каемочкой суверенитет Беларуси Лукашенко, открывая форум регионов РФ и РБ, заявил о «тающем» суверенитете Украины и не только.

"… мы подвергаемся неприкрытому экономическому и политическому прессингу. Он, может быть, и не понадобился бы сейчас, если бы они выиграли тот блиц-криг, который начали в августе прошлого года. Что-то у них (у США, Великобритании и коллективного Запада – ред.) пошло не так. Вместе с тем понятно, что все санкции - просто бесцеремонные попытки устранить экономических конкурентов и наложить лапу на человеческие и материальные ресурсы наших государств. Запад нацелен на сдерживание развития, срыв интеграционных проектов и смену курса белорусского государства (и не только белорусского)», - сетовал Лукашенко.

Он поблагодарил Путина за поддержку в борьбе за сохранение суверенитета и независимости Беларуси.

"Это очень важно и ценно для нас, потому что мы видим, как тает государственный суверенитет наших южных соседей. От этого страдают люди. И мы не можем допустить разрыва братских связей между народами", - заявил он.

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