Европарламент обсуждит ситуацию с независимыми СМИ в Беларуси

В Европарламенте 12 июля пройдет обсуждение ситуации с независимыми СМИ в Беларуси, участие в дискуссии примут евродепутаты, приглашенные эксперты, в том числе из Беларуси.

Данное обсуждение пройдет в рамках созданной Европарламентом платформы по борьбе с безнаказанностью в Беларуси. Платформа была запущена 26 марта членами подкомитета ЕП по правам человека, комитета по иностранным делам, делегацией ЕП по связям с Беларусью и парламентской ассамблеей Восточного партнерства (Евронест) для регулярного обзора ситуации в Беларуси и обсуждении шагов по оказанию помощи, передает БелаПАН.

На встрече 12 июля планируется обсудить ситуацию, в которой оказались белорусские независимые СМИ и журналисты, а также какую оперативную и долгосрочную стратегическую поддержку ЕС и международное сообщество могут оказать белорусским негосударственным СМИ и журналистам-расследователям.

Среди участников встречи заявлены спецдокладчик ООН по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение Ирен Хан, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейро, один из руководителей правозащитной организации «Репортеры без границ» Антуан Бернард, представители белорусского гражданского общества.