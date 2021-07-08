Мининформ Беларуси заблокировал сайт «Нашей Нивы»

Мининформ Беларуси заблокировал сайт издания «Наша Ніва» nn.by, следует из сообщения на сайте ведомства.

"На основании уведомления Генеральной прокуратуры в связи с размещением информации, распространение которой запрещено пунктом 1 статьи 38 Закона Республики Беларусь «О средствах массовой информации», Министерством информации принято решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу nn.by.", - говорится в сообщении.

«Сайт "Нашай Нівы" NN.by у гэты момант недасяжны. Мы не можам звязацца з некаторымі супрацоўнікамі рэдакцыі, у тым ліку галоўным рэдактарам Ягорам Марціновічам. Мы дапускаем, што ў гэты момант ён можа быць затрыманы, паколькі чытачы паведамляюць, што ў будынку, дзе ён знаходзіўся, бачылі супрацоўнікаў ГУБАЗіКа», - такое сообщение появилось в телеграм-канале издания.

Сотрудники редакции «Нашай Нівы» не выходят на связь, у некоторых дома проходят обыски, сообщает tut.by. По неподтвержденной информации, силовики задержали главного редактора Егора Мартиновича.