Журналиста «Трибуны» оставят под стражей минимум на 2 месяца

Журналисту "Трибуны" и футболисту клуба "Крумкачы" Александру Ивулину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, срок задержания – 2 месяца, сообщила редакция издания.

Ранее сегодня Ивулину было предъявлено обвинение по части первой 342-й статьи УК РБ (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок - ИФ).

Журналист Tribuna.сom, автор канала «ЧестнОК» и футболист «Крумкачоў» был 3 июня задержан в собственной квартире. На следующий день его осудили на 30 суток ареста – якобы за флаг на окне.

Однако накануне истечения этого срока стало известно, что на Ивулина завели уголовное дело, так что на свободу он не вышел. Александру было предъявлено обвинение по части первой 342-й статьи УК РБ (Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок). Максимальное наказание – четыре года лишения свободы.