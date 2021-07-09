Последнее обновление: 09.07.2021 19:57

Силовики провели обыски у редакторов «Сильных Новостей»

Силовики пришли с обысками к руководству гомельского интернет-издания «Сильные Новости», сообщает редакция издания.

Как успела сообщить редактор Ирина Вольская, у сотрудников была санкция на обыск, забрали всю технику.

Также сотрудники правоохранительных органов пришли по месту прописки к руководителю рекламного отдела Евгении Крещук, но она не проживает в той квартире.

Обыск проходит по месту прописки главного редактора Анны Якштас. Искали технику, но так как там живет бабушка, то никакую технику там не нашли.

Обыски также проходят у журналистов Натальи Сусловой, Юрия Глушакова и Екатерины Телиман. У них забирают всю технику.

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