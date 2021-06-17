Последнее обновление: 17.06.2021 21:38

Австрия блокирует экономические санкции против режима Лукашенко

В минувшую среду Австрия притормозила деятельность рабочей группы, которая занимается подготовкой списка санкций против режима Лукашенко.

Как сообщает Politiko со ссылкой на трех дипломатов, часть запланированных санкций, направленных на ограничение поступлений в валюте режиму в Беларуси, не устраивает Вену.

«Австрийский дипломат заявил, что для Вены «важно, чтобы санкции не затрагивали гражданское население, с которым Австрия, в частности, ведет очень интенсивный диалог». Согласно цифрам, представленным рабочей группе, более 90 процентов всех денег, взятых в долг Республикой Беларусь у стран ЕС, поступают из Австрии.

Австрийский дипломат заявил, что для Вены «важно, чтобы санкции не затрагивали гражданское население, с которым Австрия, в частности, находится в тесном диалоге».

Другие страны ЕС не проявили такого сочувствия: один дипломат сказал, что это «вопрос авторитета ЕС также включить [в санкции] финансовый сектор».

Венский «диалог», согласно цифрам, представленным в рабочей группе Комиссией, означает, что более 90% всех денег, заимствованных Беларусью у стран ЕС, поступают из Австрии.



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