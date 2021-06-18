Глава МИД Австрии подтвердил единство стран ЕС в позиции по Беларуси

Глава МИД Австрии Александр Шалленберг заверил Светлану Тихановскую, что все страны ЕС едины в вопросе санкций по Беларуси.

Об этом сообщила пресс-служба Тихановской по итогам ее телефонного разговора с главой МИД Австрии.

«Министр Шалленберг заверил меня, что Австрия поддерживает общую политику ЕС по Беларуси. Мы обсудили планирующиеся санкции и конференцию высокого уровня по решению кризиса в Беларуси. Мы продолжим общение в понедельник во время моего рабочего визита в Люксембург – и я благодарна за такое единство Европы в поддержке всех беларусов», - заявила Тихановская.

Главы МИД стран ЕС договорились проголосовать в понедельник за экономические и секторальные санкции против режима Лукашенко. Между тем, сегодня появилось сообщение о том, что Австрия начала тормозить рабочую группу с целью смягчить санкций против Лукашенко из-за опасений возможной национализации белорусским режимом отдельных предприятий с австрийским капиталом.