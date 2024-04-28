ВВС США заключили контракт на $13 млрд для разработки нового самолета "судного дня"

Военно-воздушные силы США заявили в пятницу, что они заключили контракт на 13 млрд долларов с компанией Sierra Nevada Corporation на разработку преемника E-4B, известного как самолет судного дня за его способность выжить в ядерной войне.

Проект Resvivable Airborne Operations Center (SAOC) предназначен для замены устаревших самолетов эпохи 1970-х годов, срок службы которых близится к концу, говорится в заявлении представителя американских ВВС, сообщает Reuters.

Работы над SAOC будут проводиться в Колорадо, Неваде и Огайо и, как ожидается, завершаться в 2036 году.

Чтобы удовлетворить эксплуатационные требования, в самолете будет использоваться коммерческий реактивный двигатель, модифицированный в соответствии с военными требованиями.

Обычно E-4B используется для транспортировки министра обороны США, но разработанный как мобильный командный пункт самолет способен противостоять ядерным взрывам и электромагнитным воздействиям, что позволяет лидерам США отдавать приказы военным в случае чрезвычайной ситуации в стране.

E-4B также может осуществлять дозаправку в воздухе, имеет комнаты для конференций и брифингов, а также современное коммуникационное оборудование.

В настоящее время ВВС эксплуатируют четыре самолета E-4B, по крайней мере, один из них постоянно находится в боевой готовности. Ожидается, что срок эксплуатации E-4B истечет в начале 2030-х годов.