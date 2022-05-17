Последнее обновление: 17.05.2022 13:45

США успешно испытали гиперзвуковую ракету

Категории: США Оружие

Военно-воздушные силы (ВВС) США провели успешный испытательный пуск прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A, сообщили американские военные.

Пуск был осуществлен 14 мая с бомбардировщика Boeing B-52H Stratofortress у южного побережья Калифорнии в рамках программы Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW).

Как отмечается в распространенном заявлении разработчиков, скорость ракеты в пять раз превысила скорость звука.

Руководитель программы вооружений ВВС США Хит Коллинз назвал результаты испытания "большим достижением", передает Интерфакс.

В прошлом месяце телеканал CNN сообщал, что американские военные в середине марта успешно испытали гиперзвуковую ракету, но держали это в секрете, чтобы избежать эскалации напряженности в отношениях с Россией.

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