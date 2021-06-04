Жалкое подобие конституционного референдума в Беларуси пройдет в феврале 2022 года

Так называемый конституционный референдум в Беларуси планируется провести в феврале 2022 года, но это уже не имеет никакого значения, поскольку власти синеокой в очередной раз лишили белорусов выбора благодаря инновационным подходом в организации мероприятия.

«На подготовку референдума требуется 30 дней по закону. Поэтому, если он пройдет в феврале (2022 года – ред.), а очевидно, так и будет, то его объявят в январе»,- сказала глава ЦИК РБ Лидия . Ермошина в интервью Sputnik.

"Это вполне нормально после того, как народ расслабится, отдохнет на праздниках", - добавила она, отдавая себе отчет в том, что мнение «кормовой базы» опять не имеет никакого значения.

Главной фишкой грядущего вопиющего акта демократии станут не столько поправки в конституцию, сколько предложенный властями пакетный принцип голосвания «Всё или ничего». То есть, на референдум будет вынесен один вопрос - возможности проголосовать за ту или иную поправку в отдельности у граждан страны не будет.

"Вы представьте себе, что бюллетень (для голосования – ред.) станет целой книжкой. Сколько тогда нужно отводить каждому избирателю времени для голосования? Конечно, это невозможно», - заявила Ермошина.

«…давайте исходить из того, что большинство граждан не являются юристами. И они должны одобрять проект Конституции все-таки в целом. Если все это будем разбирать по техническим деталям, то вообще не примем никогда этот Основной закон", - добавила она.

«Если (гражданин – ред.) с чем-то не согласен, то, значит, будет голосовать против всех поправок», - уточнила глава ЦИК.

Поэтому, испытывая острую необходимость исправить существующую несправедливость в виде отсутствия ограничения по количеству президентских сроков для одного лица, белорусу автоматам придётся проголосовать и за другие поправки, позволяющие нынешней правящей элите сохранить за собой власть и продолжать править страной в центре Европы.

Потому что, голосуя за ограничение президентских сроков, гражданин Беларуси автоматом проголосует за придание конституционного статуса Всебелорусскому народному собранию, несмотря на существующий в стране парламент.

По словам Ермошиной, ВНС получит определенные полномочия, например, объявлять импичмент президенту, что сейчас находится в компетенции парламента.

"Может быть оно и правильно. Всебелорусское собрание более массовый орган. Президента избирает весь народ, а в парламенте, например, собрались 110 политиканов. Руководители партийных фракций договорились между собой", – рассуждает глава ЦИК.

Численный состав ВНС – около 2,5тыс.человек – позволит вместить всех ныне действующих чиновников и функционеров. И несложно догадаться, кто будет главным в этом новом конституционном органе власти.

«Да, это будет избираемый орган… По такому же принципу, как и выбираются депутаты парламента", – сказала Ермошина.

Да, и о выборах. Голосуя за ограничение президентских сроков, белорус автоматом проголосует за единый день голосования, в результате чего местные выборы 2022 года, а следовательно и возможное протестное окно, переносятся на 2023 года и пройдут вместе с выборами в парламент, что автоматически даёт властям дополнительное время для дальнейшей зачистки страны от зловредного инакомыслия и затуманивающих разум демократических идей.

Вопросы местного самоуправления и прочие аспекты, которые будут затронуты поправками в Конституцию, при наличии конституционного статуса у ВНС теряют всякий смысл. Ибо конституция окончательно превратится в академический свод постулатов, практическая реализация которых будет трактоваться «правильными» законами, предложенными «элитой» ВНС и принятыми послушным парламентом.