Последнее обновление: 07.06.2021 17:44

Власти Беларуси учредили День народного единства назло Польше

Лукашенко указом №206 учредил очередной государственный праздник - День народного единства, который будет отмечаться 17 сентября, но не будет выходным днем.

Именно 17 сентября 1939 года Красная армия согласно пакту Молотова-Риббентропа вторглась на территорию Польши. В результате восточные регионы Польши были присоединены к Белорусской и Украинской советским социалистическим республикам и был завершен раздел Польши между гитлеровской Германией и СССР.

"Этот день стал актом исторической справедливости в отношении белорусского народа, разделенного против его воли в 1921 году по условиям Рижского мирного договора, и навсегда закрепился в национальной исторической традиции. Восстановленное в 1939 году единство позволило Беларуси выстоять в годы Великой Отечественной войны, занять почетное место в международном сообществе, стать одним из соучредителей Организации Объединенных Наций», - говорится в сообщении пресс-службы Лукашенко.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Май 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Июнь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование