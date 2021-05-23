Последнее обновление: 23.05.2021 17:50

Тихановская: Полеты над Беларусью больше не безопасны

Светлана Тихановская не сомневается в том, что белорусские власти организовали спецоперацию по захвату пассажирского самолета с основателем Nexta Романом Протасевич на борту,и будет добиваться исключения синеокой из ICAO.

«Абсолютно очевидно, что это операция спецслужб по захвату самолёта – ради того, чтобы задержать активиста и блогера Романа Протасевича. Режим поставил под угрозу безопасность пассажиров на борту и всей гражданской авиации ради расправы над человеком, который был редактором самых крупных беларусских независимых телеграм-каналов. Только за это его признали террористом, и только за это сейчас в Беларуси Роману может угрожать смертная казнь», - говорится в заявлении Тихановской, которое распространила ее пресс-служба.

Штаб Тихановской уже проинформировал «офис Ryanair и Международную организацию гражданской авиации, потребовав начать расследование по факту произошедшего и принять меры вплоть до исключения Беларуси из ICAO».

«С сегодняшнего дня ни один человек, который совершает полет над Беларусью, не может быть уверен в своей безопасности. Ведь режим злоупотребляет правилами воздушного сообщения ради того, чтобы захватывать несогласных», - подчеркивается в заявлении.

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