Последнее обновление: 28.03.2021 10:39

В Беларуси к вылизывающей режим прессе могут приставить телохранителей

Белорусские власти намерены приставить телохранителей к тем, кто представляет интересы страны, включая журналистов и сотрудников силового блока.

Как заявил в эфире зомбоящика заместитель госсекретаря Совета безопасности страны Александр Рахманов, такая поправка может быть принята в закон о госзащите.

По словам Рахманова, по решению МВД на таких людей будут распространяться дополнительная защита, «которая позволит сберечь и их здоровье, и их жизнь, и их имущество от любых преступных посягательств».

Представитель Совбеза отметил, что в законе предусмотрены различные меры, «начиная от физической защиты и вплоть до легендирования их данных», а также изменение внешности.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Февраль 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
1234567
Март 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
22232425262728
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование