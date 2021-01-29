Лукашенко придумал историю, оправдывающую тайную инаугурацию

Лукашене сегодня, посещая геофак БГУ, рассказал очередную бездоказательную историю, которая якобы объясняет, почему инаугурацию была проведена тайно и в нарушение Конституции.

"Мне накануне приходит председатель комитета, на стол документы: хотят устроить провокацию с депутатами. Они знали, инаугурация, на автобусах депутаты... Забросить коктейль Молотова в автобус, разбив окно. Никто б не говорил про инаугурацию. Все бы говорили, что там сожгли депутатов. А во что бы это вылилось?! И как мне надо было поступить? Я поступил, как сумел", - заявил Лукашенко.

Второе слово в приведенной цитате Лукашенко можно назвать ключевым, поскольку именно оно и указывает, что сказанное является фейком, - «накануне». Накануне чего? Ведь никто ж не знал, когда будет проведена инаугурация, даже участники этого мероприятия.

Кроме того, если КГБ заранее знает о том, какой будет провокация, то уж с имеющимся арсеналом и многочисленными спецслужбами и спецсилами ничто не помешало бы комитету обеспечить безопасность участников тайного обряда.