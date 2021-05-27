Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 390 203 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 27 мая 2021 года выросло до 390 203 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 10 до 2811 человек.

Выздоровели и выписаны 380 677 (+1 412) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2811 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1 216 человек (6,45% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 6 268 554 (+18 854) теста на коронавирус.