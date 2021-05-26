Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 388 987 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 26 мая 2021 года выросло до 388 987 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 10 до 2801 человека.

Выздоровели и выписаны 379 265 (+1 396) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2801 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1 169 человек (5,95% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 6 249 700 (+19 649) тестов на коронавирус.