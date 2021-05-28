Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 391 637 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 28 мая 2021 года выросло до 391 637 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 10 до 2821 человек.

Выздоровели и выписаны 382 167 (+1 490) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2821 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1 434 человек (8,17% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 6 286 097 (+17 543) теста на коронавирус.