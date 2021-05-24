Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 386 978 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 24 мая 2021 года выросло до 386 978 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 9 до 2780 человек.

Выздоровели и выписаны 377 105 (+652) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2780 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 953 человека (9,43% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 6 221 882 (+10 102) теста на коронавирус.