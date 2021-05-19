Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 380 089 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 19 мая 2021 года выросло до 380 089 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 11 до 2732 человек.

Выздоровели и выписаны 370 135 (+1 303) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2732 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1 378 человек (6,82% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 6 133 343 (+20 219) теста на коронавирус.