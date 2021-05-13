В Беларуси на полгода продлен срок действия справок и иных документов

Белорусские власти еще на полгода продлили срок действия справок и иных документов, следует из указа №187.

Срок действия справок и иных документов, который истекает в период с 10 ноября 2020 года по 10 мая 2021 года, автоматически продлевается на шесть месяцев по 10 ноября.

Перечень конкретных документов и административных решений, срок действия которых автоматически продлевается на новый период, определяется постановлением Совета Министров от 2 декабря 2020 года №687 "О документах, срок действия по которым продлевается".