Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 363 732 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 5 мая 2021 года выросло до 363 732 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 10 до 2592 человек.

Выздоровели и выписаны 354 212 (+1 131) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2592 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1 138 человек (6,5% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 5 920 422 (+17 507) теста на коронавирус.