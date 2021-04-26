Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 353 846 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 26 апреля 2021 года выросло до 353 846 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 9 до 2502 человек.

Выздоровели и выписаны 344 206 (+649) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2502 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 896 человек (9% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 5 788 360 (+9959) тестов на коронавирус.