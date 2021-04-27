Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 354 669 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 27 апреля 2021 года выросло до 354 669 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 10 до 2512 человек.

Выздоровели и выписаны 344 9506 (+744) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2512 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 823 человека (8,76% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 5 797 755 (+9395) тестов на коронавирус.