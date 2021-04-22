Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 348 486 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 22 апреля 2021 года выросло до 348 486 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 10 до 2463 человек.

Выздоровели и выписаны 338 927 (+1 307) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2463 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1 170 человек (6,54% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 5 723 427 (+19895) тестов на коронавирус.