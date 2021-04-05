Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 328 290 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 5 апреля 2021 года выросло до 328 290 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 9 до 2294 человек.

Выздоровели и выписаны 318 756 (+723) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2294 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 986 человек (10,46% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 5 453 123 (+9429) теста на коронавирус.