Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 324 694 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 2 апреля 2021 года выросло до 324 694 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 10 до 2267 человек.

Выздоровели и выписаны 315 694 (+1598) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2267 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1651 человека (9,14% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 5 406 567 (+18062) тест на коронавирус.