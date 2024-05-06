Мингорисполком выкатил видение выпускного в школах и гимназиях

В 2024 году более 11 600 одиннадцатиклассников оканчивают столичные школы и гимназии, для выпускников 9-х и 11-х классов последний звонок прозвенит 25 мая.

Для тех, кто оканчивает ступень общего среднего образования, запланирован большой городской праздник. Торжественное мероприятие состоится в «Минск-Арене» и соберет более 11 тыс. выпускников 11-х классов, сообщил председатель комитета по образованию Мингорисполкома Андрей Стригельский.

Вечера прощания со школой для выпускников 11 классов пройдут в стенах родных учреждений образования 14 июня. Выпускные вечера начнутся в 20:00–21:00 с торжественной части для вручения аттестатов и сертификатов централизованного экзамена.

«Мы ориентируем педагогические коллективы на то, чтобы сценарии вечеров имели и идеологическую основу. Такие темы, как 80-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, Год Качества найдут свое отражение в празднике», - сказал Стригельский, которого цитирует пресс-служба Мингорисполкома.

«Выпускной вечер планируется совместно с учителями, детьми и родителями. О каких-либо конкретных запретах в проведении праздника речи не идет. Комитет по образованию готовит рекомендации касательно организации торжественной даты. Наша задача — не допустить необоснованных сборов денежных средств на проведение выпускных вечеров. Эти вещи контролируются руководством школ, проводится соответствующая работа с родительским, попечительским комитетами. Выпускной вечер не должен становиться мероприятием, затратным для семейного бюджета. Ребята готовят праздничные образы. Это тоже расходы для семьи. Поэтому привлекать какие-то ресурсы — артистов, диджеев — не нужно», - подчеркнул чиновник.

По его словам, для таких мероприятий Комбинат школьного питания (КШП) предложит выпускное меню.

«Ближе к рассвету завершится развлекательная, танцевальная программа. Выпускники выйдут либо на территорию школы, либо за ее пределы — в лесопарковую зону, на набережную — и встретят рассвет. Сотрудники милиции обеспечат охрану общественного порядка. Маршруты ребят согласованы заранее», - уточнил Стригельский.