СК Беларуси получил прямой доступ к системе видеонаблюдения

Следственный комитет Беларуси получил прямой доступ к системе видеонаблюдения за состоянием общественной безопасности, которую ведомство может использовать «для расследования преступлений», следует из указа №195 от 20 мая 2021 года.

«В целях обеспечения всестороннего, полного, объективного и оперативного расследования преступлений», - говорится в указе.

В принципе, Следственный комитет и раньше наряду с МВД, Госпогранкомитетом, КТК, КГБ, МЧС ДФР, службой безопасности президента и ОАЦ имел бесплатный доступ к данным системы, но для их получения СК приходилось писать запросы на предоставление информации в МВД.

Указ предоставляет СК возможность технически решить проблему с прямым доступом к данным видеокамер.