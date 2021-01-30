Сообщение о минировании в Минске не подтвердилось

Сообщение о минировании транспортных и торговых объектов в Минске не подтвердилось, сообщило ГУВД Мингорисполкома.

«Саперно-пиротехнические группы обследовали здания и прилегающие территории, взрывных устройств не обнаружено. Личность автора ложного послания устанавливается», - говорится в сообщении.

Днем 30 января на электронную почту Белорусской железной дороги поступило анонимное электронное сообщение о минировании метрополитена, железнодорожного вокзала, самолёта, следующего рейсом «Минск-Стокгольм», и ТЦ «Дана Молл», «Галилео».